Esnafın iş yerinde bulduğu 170 bin liralık ziynet eşyası sahibine teslim edildi Giresun'da bir esnafın iş yerinde bulduğu 170 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine verildi.

Giresun'da bir esnafın iş yerinde bulduğu 170 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine verildi.

İş yerinde temizlik yaptığı esnada bez torba içerisinde ziynet eşyaları bulan F.A, bunların sahibine ulaştırılması için Çınarlar Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, bez torbanın içerisinde 10 burma bilezik, 1 tuğra işlemeli altın kolye, 39 çeyrek altın, 2 altın yüzük, 1 tektaş yüzük, 1 yarım altın, 600 lira nakit para ve bir araca ait anahtar olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırma sonrasında gurbetçi bir aileye ait olduğu belirlenen 170 bin lira değerindeki ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA