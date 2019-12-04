Esnafın dikkati dolandırıcıları yakalattı
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Esnafın dikkati dolandırıcıları yakalattı

Denizli'de ellerindeki sahte ABD Dolarlarını gittikleri iş yerlerinde bozdurmaya çalışan 5 şahıs esnafın dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.

04.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:01
Esnafın dikkati dolandırıcıları yakalattı

'de ellerindeki sahte ABD Dolarlarını gittikleri iş yerlerinde bozdurmaya çalışan 5 şahıs esnafın dikkati sayesinde tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, olay önceki gün ilçesinde yaşandı. İddialara göre, gittikleri iş yerlerinde ellerinde sahte dolarları alışveriş bahanesi ile bozdurmaya çalışan şahıslar olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İhbarların artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemelerde şahısların 5 kişi olduğunu tespit etti. Ardından operasyon yapan ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında ise 5 adet sahte 100 ABD Doları ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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