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ESNAFIMIZA VE VATANDAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

ESNAFIMIZA VE VATANDAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin altyapı sorununu ortadan kaldıracak Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında Pazarkapı Mahallesi, Tabakhane yokuşu ve Maraş Caddesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Kadınlar Hali inşaatını yerinde denetledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin altyapı sorununu ortadan kaldıracak Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında Pazarkapı Mahallesi, Tabakhane yokuşu ve Maraş Caddesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Kadınlar Hali inşaatını yerinde denetledi. Başkan Zorluoğlu'nun incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, KENT A. Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesinin proje çalışmalarının son durumunu yerinde görmeye özen gösteren Başkan Zorluoğlu, ilgililerden detaylı bilgi alırken, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

ALTYAPI SORUNU KALMAYACAK

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Ortahisar ilçemizde içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz ve telekomünikasyon hatlarını yenilediğimiz ve 'beşi bir yerde' diye adlandırdığımız çok geniş kapsamlı bir altyapı projesi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca üstyapı çalışmalarını da yoğun bir gayretle sürdürüyoruz. Zaman zaman çalışmaları yerinde inceleyerek, son durumu bizzat müşahede ediyoruz. Proje çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü memnuniyetle gördüm. İnşallah altyapı çalışmasını süresi içerisinde tamamladığımızda şehrin 50 yıl altyapı problemi kalmayacak. Yine Kadınlar Hali inşaatımız sorunsuz bir şekilde yükseliyor" dedi.

BÜYÜK SABIR GÖSTERDİLER

Altapı projesi ile ilgili esnafa ve vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Zorluoğlu, "Bu süreçte özellikle hemşehrilerimize ve esnafımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir çalışmaya büyük sabır gösterdiler. Biz de onların sabrını zorlamak arzusunda değiliz. İşimizi bir gün daha erken bitirebilmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TARİH : 27. 07. 2021

Kaynak: Habermetre

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