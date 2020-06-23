Esnafı iş yerinde vuran şahıs tutuklandı
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Esnafı iş yerinde vuran şahıs tutuklandı

Samsun'da iş yerinde esnafı tabancayla vurarak yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Esnafı iş yerinde vuran şahıs tutuklandı
23.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:05

Samsun'da iş yerinde esnafı tabancayla vurarak yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde 5 gün önce saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su ve tüpgaz bayi iş yeri sahibi Ç.C. (40), iş yerine gelen Ş.D.'nin (25) silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Ç.C. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ş.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.D tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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