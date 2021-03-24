MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
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MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

24.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:25

Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandıMERSİN'de husumetli olduğu esnaf E.A.'yı tabancayla yaraladıktan sonra kaçan S.G. yakalandı.

Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

MERSİN'de husumetli olduğu esnaf E.A.'yı tabancayla yaraladıktan sonra kaçan S.G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.

Olay, 1 Mart Pazartesi günü merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Soğuksu Caddesi'ndeki cep telefonu satan bir dükkanda meydana geldi. Elinde tabanca ile iş yerinin önüne gelen kişi, işletmeci E.A.?yı bacağından vurup kaçtı. Çevrede paniğe neden olan saldırı sonrası ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri E.A.?nın ifadesinden yola çıkarak önceki gün saldırgan S.G.?yi gözaltına aldı. S.G. ile E.A.'nın çocukları arasında, yaşadıkları problem nedeniyle husumet olduğu kaydedildi.

'ÇOCUKLARINA SIKMADIM, BABALARINA SIKTIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.G. gazetecilere, 'Terbiyesizlik yaptı. Sıkma amacım yoktu. Elini beline atınca ben de sıktım. Pişmanım. Çocuklarına sıkmadım babalarına sıktım' dedi. S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada saldırı anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde tabancayla hızla iş yerine gelen şüpheli, kısa bir süre dükkanda kaldıktan sonra ateş ederek kaçıyor. Çevredeki vatandaşların da panikle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
MERSİN Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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