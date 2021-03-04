Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)
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Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)

04.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:21
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)

'KURAL İHLALLERİNE CEZADA CÖMERT OLACAĞIZ'Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte denetim yapan personel ile Valilik binası önünde bir araya geldi.

'KURAL İHLALLERİNE CEZADA CÖMERT OLACAĞIZ'

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte denetim yapan personel ile Valilik binası önünde bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, cezai yaptırımı ön plana çıkartan bir anlayışa sahip olmadıklarını belirterek, "Bu dönemde kural ihlali yapanlara cezai müeyyide uygulama konusunda cömert davranacağımızı söyleyebiliriz. Maymun iştahlılık yapıp da daha fazla kazanacağım düşüncesinden dolayı belirlenen kriterlerin dışına çıkanlara mutlak suretle cezai müeyyideyi uygulayacağız. Tekrar kısıtlamalara gitmemek, çocuklarımızın okullardan kalmaması ve esnafın tekrar kepenk kapatmamaları için sorumsuzluk örneği gösterenlere cezai müeyyide uygulayacağız" dedi. 


Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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