Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il

SİVAS'ta, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından esnafa yönelik denetimlere katılan Vali Salih Ayhan, "Sivas halkının bu işi benimsemesi bizi çok rahatlatıyor. Bunu devam ettirdiğimiz zaman Sivas, maviye en yakın olarak rengini haritada gösterecek" dedi.

Koronavirüs risk haritasına göre, orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Sivas'ta da kontrollü normalleşme süreci başladı. Kentte Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, denetim yapan Vali Ayhan, uyarılarda bulundu. Ayhan ayrıca vatandaşa maske dağıttı.

Kontrollü normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "1 Mart itibarıyla kontrollü normalleşme süreci başladı. Biz de buna göre tedbirlerimizi aldık. Bundan sonraki sürecin daha hassasiyetli bir şekilde takip edilmesi, denetlenmesi ve içselleşmesi içinde denetim faaliyetleri yapmaktayız. Şu an tüm Türkiye'de olduğu gibi 324 ekibimiz ve 3 binin üzerinde personelimizle tüm Sivas'ta denetim yapılmaktadır. Denetimin temel mantığı rehberlik etmek ve bilinçlendirmektir. Hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu var. Hakikaten esnafımız içselleştirmiş ve olayı özümsemişler. Kurallara esnafımız uyuyor. Renk skalasında sarıyız, maviyi yakalamak için de herkesin sorumluluğu var. Kurallara uyarak inşallah başarılı olacağız. Bu hassasiyetimizle tam manasıyla normalleşeceğimize inanıyoruz. İş yerlerimizi ziyaret edip bilgilendiriyoruz. Sivas halkının bu işi benimsemesi bizi çok rahatlatıyor. Bunu devam ettirdiğimiz zaman Sivas, maviye en yakın olarak, rengini haritada maviyle gösterecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı