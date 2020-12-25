Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar
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Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar

25.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:47
Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar

Bilecik Belediyesi tarafından, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa yardım paketleri teslim edildi.

Bilecik Belediyesi tarafından, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa yardım paketleri teslim edildi.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel çalışmayı uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, işyeri açık olmayan esnafı yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, hazırlanan hediye paketler, esnafın adreslerine teslim etti.

"Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız"

Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalmış esnafımızın her zaman yanındayız. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kapalı olması gereken ve esnaflarımıza hediyelerini iletiyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız" İfadelerini kullandı. - BİLECİK

Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar
Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar
Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar
Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar
Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:47:33. #1.15#
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