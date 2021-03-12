Esnafa vergi muafiyeti gelecek mi? Vergi muafiyeti kimlere geldi? 12 Mart Ekonomi Reform Paketi'nde neler var?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Reform Paketi detaylarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan Ekonomi Reform Paketi içeriği araştırılıyor. Peki, Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? 12 Mart Cuma Ekonomi Reform Paketi esnafa vergi muafiyeti geldi mi?

12 Mart Cuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Ekonomi Reform Paketi içeriği merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Kripto paralar ile ilgili gelişme olacak mı? Vergi muafiyeti ne zaman getirilecek?

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin "yatırım, istihdam, üretim, ihracat" olmak üzere dört temel üzerine oturtulacağını söyledi. Paket ile 850 bin esnafa vergi muafiyeti getirilecek, dijital paraların hukuki alt yapası oluşturulacak, kamuda israfa son verilecek. Diğer detaylar aşağıdaki gibidir.

- Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.

- Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

12 MART EKONOMİ REFORM PAKETİ AÇIKLANDI MI?

İş dünyasının ve vatandaşların heyecanla beklediği ekonomi reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin "yatırım, istihdam, üretim, ihracat" olmak üzere dört temel üzerine oturtulacağını söyledi. Paket ile 850 bin esnafa vergi muafiyeti getirilecek, dijital paraların hukuki alt yapası oluşturulacak, kamuda israfa son verilecek.

Ekonomi Reform Paketi açıklamaları devam ediyor. Toplantı bitince tüm detayları paylaşacağız.

EKONOMİ REFORM PAKETİ'NDE NELER VAR?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeni yönetim sisteminin güvenlik ve istikrarın teminatı olacağına inanıyoruz.

"YENİ ANAYASA İLE İHTİYAÇ DUYULAN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtardık. Artık hiçbir kesim, hiçbir odak millete rağmen devleti yönetme hevesine kapılamayacaktır. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile birlikte ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.

"BÜYÜMEYİ BAŞARAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK"

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık.

"YENİ DÖNEM 4 TEMEL ÜZERİNE OTURTULACAK"

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

Erdoğan, reformları şöyle açıkladı: