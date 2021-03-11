Esnafa pandemi tedbirleri uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esnafa pandemi tedbirleri uyarısı

11.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:35
Esnafa pandemi tedbirleri uyarısı

Pandemide yüksek riskli illere yönelik İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından başlatılan dinamik denetim süreci kapsamında, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) koordinasyonunda tüm ilçelerdeki esnaf odaları, üyelerini ziyaret ederek alınması gereken tedbirler...

Pandemide yüksek riskli illere yönelik İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından başlatılan dinamik denetim süreci kapsamında, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) koordinasyonunda tüm ilçelerdeki esnaf odaları, üyelerini ziyaret ederek alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

TESOB Başkanı Metin Kara, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Trabzon Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından tüm esnaf ve sanatkar odalarının organize olduğunu belirterek, "TESOB koordinasyonunda her oda kendi üyelerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme ziyaretleri gerçekleştiriyor. Alınması gereken tedbirler bir kez daha hatırlatılıyor ve eksikler tespit edilerek düzeltilmesi isteniyor" dedi.

Pandemi sürecinden en fazla esnaf ve sanatkarın zarar gördüğünü belirten TESOB Başkanı Metin Kara, "Normalleşme adımları birçok ilde uygulanmaya koyuldu ancak yüksek riskli statüde olan Trabzon'da hala birçok sektör tam kapasiteyle hizmet veremiyor. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan, hızla normalleşme adımlarının atılması için pandemi kurallarına uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Esnafa pandemi tedbirleri uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esnafa pandemi tedbirleri uyarısı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:38:02. #1.14#
title