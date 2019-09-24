Esnafa 'öğrencilere sigara satışı' denetimi

24.09.2019 14:01

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde esnafa yönelik 'öğrencilere sigara satışı' denetimi gerçekleştirildi.



Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, okul çevrelerinde açık sigara satışlarının önlenmesi adına denetimler gerçekleştirildiğini söyledi. Aydıner, güvenlik güçleri ve kurum personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde büfe ve marketlerde 18 yaş altı çocuklara sigara satışı konusunda esnafın bilgilendirildiğini ifade etti. Aydıner, "İlçe Kaymakamlığı başkanlığında faaliyetlerini yürüten Mazıdağı Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurulu, bağımlılıkla mücadele hususunda tüm kamu ve özel kurum, kuruluşların gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi için yoğun bir gayret sarf etmektedir. Vatandaşlarımızın da konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri ve açık sigara satışı gerçekleştiren işletmeleri ALO 184, Yeşil Dedektör ve kolluk kuvvetlerinin ilgili birimlerine ihbar etmeleri önem arz etmektedir. Çocuk ve gençlerimizi bağımlılık yapıcı maddelerden korumayı şiar edinmiş olan Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurulu çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmektedir" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA