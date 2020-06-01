Esnafa normalleşme süreci desteği Bornova Belediyesi, normalleşme sürecinde yeni destek paketleri ile uzun süre kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın yanında olacak.

İlçe genelinde yaklaşık 5 bin esnafa hijyen seti dağıtacak.

Bornova Belediyesi, Haziran ayı başından itibaren hizmet vermeye başlayacak olan bakkal, büfe, lokanta, kahvehane gibi işletmeler için siperlik, maske, dezenfektan, sabun ve eldiven gibi ürünlerin yer alacağı hijyen setleri göre hazırladı.

Koronavirüs salgını sürecinde en büyük sıkıntıyı yaşayan grubun esnaf olduğunu dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Esnaf teşkilatı başta istihdam olmak üzere ekonominin en önemli çarklarından biri. Biz sürecin hemen başında ticari faaliyetlerini belediyemize ait mülklerde sürdüren esnafımızın kira borçlarını üç ay süreyle erteledik. Açılışları öncesinde esnaflarımıza dezenfeksiyon desteği verdik. Normalleşme sürecinde de hem esnafımızın, hem de vatandaşlarımızın sağlığı için hijyen paketleri hazırladık ve dağıtmaya başladık. Temennimiz esnafımızın en kısa sürede işlerini toparlanması, ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başlamasıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler