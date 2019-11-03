Esnafa müjde'yi Taşlı verdi

03.11.2019 16:25

Esnafın kamu bankasından kullandığı kredilerdeki faiz oranları 2 puan düştü.



Halk Bankası'nın verdiği kredilerin faiz oranları düşürüldü. Faizlerin düşmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı "TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'ün gayretli çalışmaları ve Hazine Maliye Bakanlığımız ve Halkbank Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde esnafımızın kullandığı krediler için uygulanan yıllık %8 olan faiz oranı % 6 ya düşmüştür.Ayrıca Halkbank tarafından alınan komisyon oranı %2 den %1 düşmüştür. Kredi vadesi 1 yıldan 5 yıla kadar olarak belirlenmiştir.4 Kasım 2019 tarihi itibariyle Halkbank aracılığı ile bölgemize bağlı kooperatiflerimiz kefaleti ile kullanılacak krediler için yapılan bu olumlu düzenleme için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine Maliye Bakanlığı ve Halkbank yetkililerine, bölge birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ve bölge esnafımız adına teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız A. Kadir Akgül'e esnafımıza ve bölgemize verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunarım" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA