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Esnafa kredi erteleme müjdesi

Salihli ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Kurban Bayramı öncesinde esnaf ve sanatkara kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ilgili esnafa müjde verdi.

Esnafa kredi erteleme müjdesi
28.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:47

Salihli ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Kurban Bayramı öncesinde esnaf ve sanatkara kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ilgili esnafa müjde verdi. Esnafların Temmuz, Ağustos ve Eylül taksitlerinin faizli olarak başvurmaları halinde erteleneceğini belirten Aşık, "Kredilerin ertelenmesi esnafa nefes aldıracak" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'ün yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın sıkıntılı döneminde de banka takibine düşmemesi için yapılan girişimler sonuç verdi. Esnafların 30 Haziran 2020 tarihinden önce kullandıkları kredilerin Temmuz, Ağustos ve Eylül taksitleri çekilen kredi faiz oranı ile ertelendi. Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, alınan karar sonrasında esnaflara müjdeyi verdi. TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Aşık, "TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'ün Esnafımızın sıkıntılı döneminde Banka takibine düşmemesi için yaptığı çalışma sonunda 30 Haziran 2020 tarihinden önce kullanılan kredilerin Temmuz, Ağustos ve Eylül Taksitleri Çekilen Kredi Faiz oranı ile ertelenmiştir. Ertelemeden faydalanan ortakların erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname vermesi gerekmektedir. Bu taahhütnameler kooperatifimizce ortaklardan alınarak topluca ilgili banka şubesine 30 Eylül 2020 tarihine kadar verilecektir. TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'e esnafımız adına Şükran'larımı sunarım. Esnafımıza yapılan uygulama hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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