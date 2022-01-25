Esnafa kar engeli

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok semtte esnaf dükkanlarını açamadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yolların kapanmasına, vatandaşların mağdur olmasına neden olmuştu. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı esnafı da olumsuz etkiledi. İstanbul'un bazı ilçelerinde kepenklerin kapalı olduğu görüldü. Bazı esnaflar dükkanlarına ulaşamadığı için kepenkleri kapalı tutarken; market fırın gibi dükkanların vatandaşa hizmet vermeye devam ettiği görüldü.

Atölyeler kepenk kapattı

İstanbul'a yağan yoğun kar nedeniyle sevkiyatlarını tamamlayamadıklarını belirten esnaf Umut Tüylüoğlu, "Kar bizi çok fazla etkiledi. Dükkanlarımızı açamadık. Biz mobilya işiyle uğraşıyoruz ahşap mobilya kaplama işleri yapıyoruz. Hazırda yapılmış işlerimiz dükkanımızda duruyor sevkiyatı bekliyor ama hava koşullarından dolayı sevkiyatlarımızı gerçekleştiremiyoruz. Sevkiyatlarımızı ulaştırmak için mecburen havaların normale dönmesini bekleyeceğiz" dedi.

"Ekmek üretimimiz devam ediyor"

Kar yağışının fazla olmasına rağmen ekmek üretimine devam eden Fırıncı esnafı Hasan Çelik, "24 saat işimizin başındayız. Kar yağsa da gece, gündüz fırıncı esnafının durma gibi bir lüksü olamıyor çünkü ekmek zaruri bir ihtiyaç her dakika üretmemiz ve müşteriye hazır olarak bekletmemiz gerekiyor. Halkımıza ekmeğini yetiştirmek için 7/24 çalışıyoruz. Her dakika hizmetimizin başındayız ve ekmeğimizi üretiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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