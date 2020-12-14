Esnafa kaç lira kira ödenecek? Kira desteği nedir? Esnaf kirası kaç TL olacak? Kira düzenlemesi kimler için geçerli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esnafa kaç lira kira ödenecek? Kira desteği nedir? Esnaf kirası kaç TL olacak? Kira düzenlemesi kimler için geçerli?

14.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:51
Esnafa kaç lira kira ödenecek? Kira desteği nedir? Esnaf kirası kaç TL olacak? Kira düzenlemesi kimler için geçerli?

Kira desteği nedir? Esnafa kaç lira kira ödenecek? Esnaf kirası kaç TL olacak? Kira düzenlemesi kimler için geçerli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, esnafa kira yardımı yapılacağının müjdesini verdi. Kira desteği nedir? Esnafa kaç lira kira ödenecek? Esnaf kirası kaç TL olacak? Kira düzenlemesi kimler için geçerli? İşte detaylar haberimizde...

ESNAFA KAÇ LİRA KİRA ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, esnafa kira yardımı yapılacağının müjdesini verdi:

" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafa kira ve gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Esnafımıza 750 ve 500 TL arasında kira desteği sağlayacağız. "

Toplam 5 milyar hibe desteği sağlayacağız.

İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

KİRA DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

İlgili Haberler

Kabine toplantısı açıklamaları! Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği ne zaman başlayacak?
Kabine toplantısı açıklamaları! Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği ne zaman başlayacak?
Tediye nedir? Tediye ne zaman ödenecek? Tediyeyi kimler alabilir?
Tediye nedir? Tediye ne zaman ödenecek? Tediyeyi kimler alabilir?
2021 asgari ücret zam oranı ne kadar oldu? AGİ hariç net 2021 asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL?
2021 asgari ücret zam oranı ne kadar oldu? AGİ hariç net 2021 asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Samatta Ersun Yanal Fatih Terim Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esnafa kaç lira kira ödenecek? Kira desteği nedir? Esnaf kirası kaç TL olacak? Kira düzenlemesi kimler için geçerli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 20:58:54. #1.14#
title