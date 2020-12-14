Esnafa kaç lira kira ödenecek? Kira desteği nedir? Esnaf kirası kaç TL olacak? Kira düzenlemesi kimler için geçerli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, esnafa kira yardımı yapılacağının müjdesini verdi. Kira desteği nedir? Esnafa kaç lira kira ödenecek? Esnaf kirası kaç TL olacak? Kira düzenlemesi kimler için geçerli? İşte detaylar haberimizde...

ESNAFA KAÇ LİRA KİRA ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, esnafa kira yardımı yapılacağının müjdesini verdi:

" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafa kira ve gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Esnafımıza 750 ve 500 TL arasında kira desteği sağlayacağız. "

Toplam 5 milyar hibe desteği sağlayacağız.

İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

KİRA DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.