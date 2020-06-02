Esnafa hijyen desteği
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Esnafa hijyen desteği

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan lokanta, kafeterya, kahvehane ve pastaneler yeniden açıldı.

Esnafa hijyen desteği
02.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:07

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan lokanta, kafeterya, kahvehane ve pastaneler yeniden açıldı. Altındağ Belediyesi, esnaflara destek vermeyi yine ihmal etmedi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, lokanta, kafeterya, kahvehane ve pastanelere içerisinde maske, kolonya ve el sabunu olan hijyen paketi dağıtıldı. İşletmeler ayrıca, Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Altındağ Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete giren lokanta, kafeterya, kahvehane ve pastanelere hijyen desteği veriyor. Altındağ sınırları içerisinde faaliyet gösteren lokanta, kafeterya, kahvehane ve pastanelere içerisinde maske, kolonya ve el sabunu olan hijyen paketi dağıttıklarını söyleyen Başkan Balcı "Ayrıca tüm bu işletmeleri özenle dezenfekte ediyoruz" dedi.

"Herkese hayırlı işler, bol kazançlar"

Yeniden normal hayata geçiyor olmanın sevindirici bir gelişme olduğunu, ancak tedbirlerin de elden bırakılmayacak kadar önemli olduğunu söyleyen Başkan Balcı "Vatandaşlarımızın sosyalleştiği, keyifli vakit geçirdiği lokanta, kafeterya, kahvehane ve pastanelerin yeniden faaliyete geçmesi çok güzel. Ayrıca, hem ekonominin canlanması, hem de güvenli sosyal hayata uyum süreci için çok da gerekli. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Hepsine şimdiden hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hijyen tedbirleri unutulmasın

Hijyen tedbirlerine uyulması konusunda esnaflardan ve vatandaşlardan destek isteyen Başkan Balcı "Esnaflarımızdan, yetkili kişi ve kurumların hijyen tedbirlerine mutlaka uymalarını rica ediyorum. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edeceklerine, aynı anda fazla sayıda müşteri almamaya özen göstereceklerine, halk sağlığını tehdit edecek hiçbir ihmale izin vermeyeceklerine inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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