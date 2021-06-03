Esnafa hibe desteği ödemeleri başladı
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Esnafa hibe desteği ödemeleri başladı

Esnafa hibe desteği ödemeleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi, pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan, ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa can suyu olma amacıyla başlattığı 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği'nin ilk ödemesini yaptı.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan, ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa can suyu olma amacıyla başlattığı 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği'nin ilk ödemesini yaptı.

Pandemi dolayısıyla esnafa 1200 TL hibe desteği vereceğini açıklayan Merkezefendi Belediyesi, ilk ödemeleri gerçekleştirdi. Sisteme kaydını oluşturan, gerekli evrakları teslim eden ve incelemeler sonucunda başvurusu onaylanan ilk bin esnafa toplamda 1,2 milyon Türk Lirası destekte bulunuldu. Kantin, kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, halı saha, oyun salonları, hamam, sauna, fotoğrafçılar, internet kafe, berber, spor salonu, kuaför, güzellik salonu, kafe işletmeleri ile müzisyenlere 1200 TL hibe desteği ödemeleri gerçekleştirildi. Hibe desteği kapsamında evraklarını teslim eden geri kalan esnafın ödemeleri de önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanacak.

"Esnafımızın her zaman yanındayız"

Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile insanımıza, hemşehrilerimize dokunduk. Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk çeken esnafımızın bir faturasını ödemesi, ürün alabilmesi, giderlerinin bir kısmını karşılayabilmesi için, onlara can suyu olmak için başlatmış olduğumuz destek paketimizin ilk ödemesini gerçekleştirdik. Gerek maddi gerek manevi esnafımızın her zaman yanındayız. Bu zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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