Esnafa HES kodu denetimi
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Esnafa HES kodu denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esnafa HES kodu denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'Dinamik denetim süreci' genelgesi kapsamında esnafa yönelik HES kodu denetimi yaptı.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'Dinamik denetim süreci' genelgesi kapsamında esnafa yönelik HES kodu denetimi yaptı.

Belediye zabıta ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki esnafa yönelik HES kodu denetimleri yaptı.Vatandaşları salgına karşı korumak, maske, sosyal mesafe temizlik tedbirlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki esnaf ve pazar esnafı denetime tabi tutuldu.

Zabıta ekipleri, HES kodu bulunmayan vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunarak, HES kodunun nasıl alınması gerektiği konusunda da yardımcı oldu. - ANTALYA

Esnafa HES kodu denetimi
Esnafa HES kodu denetimi
Esnafa HES kodu denetimi
Esnafa HES kodu denetimi
Esnafa HES kodu denetimi
Esnafa HES kodu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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