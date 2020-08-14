Esnafa gurbetçi dopingi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esnafa gurbetçi dopingi

Orta Anadolu'da özellikle düğün alışverişlerinin vazgeçilmezi olan 800 yıllık tarihe sahip Kayseri Kapalı Çarşı'da esnafın yüzü, tatil için memleketlerine gelen gurbetçiler sayesinde güldü.

Esnafa gurbetçi dopingi
14.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:54

Orta Anadolu'da özellikle düğün alışverişlerinin vazgeçilmezi olan 800 yıllık tarihe sahip Kayseri Kapalı Çarşı'da esnafın yüzü, tatil için memleketlerine gelen gurbetçiler sayesinde güldü.

16 sokağı ve 18 kapısıyla İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra ikinci büyük tarihi çarşı konumunda olan Kayseri Kapalı Çarşı'da gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir gibi çevre illere de hitap eden tarihi çarşı, kıyafetten züccaciyeye, gelinlikten çeyiz eşyasına, gıdadan ayakkabıya kadar olan ürün çeşitliliğiyle tercih ediliyor.

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Raşit Benk, AA muhabirine, yaz tatillerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin çarşıyı hareketlendirdiğini söyledi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yurt dışından gelen gurbetçi sayısında azalış olmasına rağmen esnafın yüzünün güldüğünü ifade eden Benk "Gurbetçilerimiz geldi çok şükür, çarşımız canlandı. Esnafımızın yüzü gülmeye başladı. Pandeminin yoğun olduğu dönemde esnafımızın çoğu dükkan açmadı, siftah yapamadı. Şu anda hareketlilik var çarşımızda." dedi.

Tarihi Kapalı Çarşı'nın ürün çeşidi bakımından zengin olduğuna dikkati çeken Benk, müşterilerin burada en az bir saat vakit geçirebileceğini belirtti.

Benk, çarşının çevre illere gelen gurbetçilere de hitap ettiğini vurgulayarak, "Gelenler, istediği ürünü burada buluyor. Esnafımız da kendine çeki düzen veriyor, bunlar da müşterimize yansıyor. Çarşımızı daha da güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Çarşımıza günde 8-10 bin insan girdiğini belirledik. Bu azımsanamayacak bir rakam. Akşama kadar burada vakit geçiren müşterilerimiz var. Allah pandemideki o eski günleri tekrarlatmasın. Şükür şu an işlerimiz yerinde." diye konuştu.

Gurbetçinin ekonomiye katkısı yadsınamaz

Esnaf Sabri Özdemir ise Orta Anadolu'da gurbetçi faktörünün hiçbir zaman yadsınamayacağını vurguladı.

Gurbetçinin kapalı çarşıya olan etkisini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Temmuz ayının başında gelirler, ağustos ayının sonunda dönerler. Bu yıl gurbetçinin belki yüzde 30 ya da 40'ı geldi. Düğünü olanlar, köyüne ev yaptıranlar, hastası olanlar geldi bu yıl. Ancak o yüzde 30-40 bile memleketimizin ekonomisine büyük katkı sağladı. Allah razı olsun onlardan. Düğün yapıyorlar, buradan kıyafetlerini alıyorlar. Bunlar azımsanmayacak katkılar. Şu an esnaf olarak şükür çok iyiyiz."

32 yıldır Belçika'da yaşayan Yusuf Yorulmaz da her yıl memleketi Kayseri'ye geldiğinde tarihi kapalı çarşıyı alışveriş için tercih ettiğini dile getirdi.

"Aradığımız her ürünü burada buluyoruz" diyen Yorulmaz, "Esnafın güler yüzlülüğü, hoşgörüsü bizim hoşumuza gidiyor. Her girdiğimiz dükkandaki esnaf bize ikramda bulunmak istiyor. Belçika esnafıyla yüzde 100 fark var. Orada esnaf duvar gibi, burada yakınlık gösteriyor esnaf." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Dünya
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı Güncel
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hümeyra Ozan Güven Aamir Khan Orlando Bloom
Spor Falcao Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Esnafa gurbetçi dopingi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 11:54:05. #1.15#
title