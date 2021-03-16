Esnafa 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esnafa 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor

16.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:33
Esnafa 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor

Manisa Valiliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi iş yerlerine dağıtılıyor.

Manisa Valiliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi iş yerlerine dağıtılıyor.

Normalleşme süreci kapsamında orta risk grubu içerisinde yer alan Manisa'da vaka sayılarında artış yaşanmaması ve kısıtlamaların yeniden gelmemesi amacıyla Manisa Valiliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan 'Ekmeğine sahip çıkma rehberi' iş yerlerine dağıtılarak, esnafa alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor.

10 iş kolu için ayrı ayrı hazırlanan rehberde, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda iş yerlerinin almaları gereken önlemler ve korona virüs riskine karşı 14 kural yer alıyor.

Hazırlanan yaklaşık 12 bin adet rehberin, kaymakamlıklar aracılığıyla Manisa genelinde faaliyet gösteren iş yerlerine dağıtımı gerçekleştiriliyor. - MANİSA

Esnafa 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor
Esnafa 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor
Esnafa 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esnafa 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:42:44. #1.15#
title