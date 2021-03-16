Esnafa 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi dağıtılıyor

Manisa Valiliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi iş yerlerine dağıtılıyor.

Manisa Valiliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan 'Ekmeğine sahip çıkma' rehberi iş yerlerine dağıtılıyor.

Normalleşme süreci kapsamında orta risk grubu içerisinde yer alan Manisa'da vaka sayılarında artış yaşanmaması ve kısıtlamaların yeniden gelmemesi amacıyla Manisa Valiliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan 'Ekmeğine sahip çıkma rehberi' iş yerlerine dağıtılarak, esnafa alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor.

10 iş kolu için ayrı ayrı hazırlanan rehberde, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda iş yerlerinin almaları gereken önlemler ve korona virüs riskine karşı 14 kural yer alıyor.

Hazırlanan yaklaşık 12 bin adet rehberin, kaymakamlıklar aracılığıyla Manisa genelinde faaliyet gösteren iş yerlerine dağıtımı gerçekleştiriliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı