Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı

Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı İsa Tunç ile yönetim kurulu üyeleri, pankart ve dövizler taşıyarak esnafa 'Aşı ol' çağrısı yaptı.

MARDİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı İsa Tunç ile yönetim kurulu üyeleri, pankart ve dövizler taşıyarak esnafa 'Aşı ol' çağrısı yaptı. Mardin'in aşı haritasında maviye dönmesi gerektiğini belirten MESOB Başkanı Tunç "Kapanmanın, ekonomik sıkıntının ve hastaneye düşmemenin önünü aşı olarak kesebiliriz" dedi.

Aşılanma oranının yüzde 60,6 olduğu kentte, MESOB Başkanı İsa Tunç ile yönetim kurulu üyeleri aşı ile ilgili bazı kararlar aldı. Her ilçenin temsilcisinin bulunduğu yönetim kurulunda, esnafın ve yanlarında bulunan çırak, kalfa ve çalışanların aşılanmalarını zorunlu kılmaları istendi. Ayrıca ilçelerdeki dükkanlara aşı ile ilgili dövizlerin asılacağı belirtildi.MESOB Başkanı İsa Tunç, Mardin'in aşılanmada maviye dönüşmesinin en kısa sürede sağlanması gerektiğini belirterek, "MESOB olarak döviz bastırdık, il ve ilçe merkezlerimize dağıtacağız ve gelişimleri takip edeceğiz. Esnafımız başta olmak üzere çırak, kalfa ve yanlarında çalıştırdıkları kişilere aşılamayı zorunlu kılmalarını istiyoruz. Kapanmanın, ekonomik sıkıntının ve hastaneye düşmemenin önünü aşı olarak kesebiliriz. Esnafımızı dolaşarak bunları anlatma karar verdik" dedi.


Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı
Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı
Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı
Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı
Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı
Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi 'PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi
Son dakika! İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi 81 il valiliğine 'PCR Testi' konulu genelge gönderdi.
Son dakika! İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi 81 il valiliğine "PCR Testi" konulu genelge gönderdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Derya Şensoy Mesut Akusta
Spor Ali Koç Burak Elmas Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:00:02. #1.15#

title