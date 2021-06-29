Esnafa Destek Başvuruları Devam Ediyor
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Esnafa Destek Başvuruları Devam Ediyor

Esnafa Destek Başvuruları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara yönelik destek başvuruları devam ediyor.

Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara yönelik destek başvuruları devam ediyor.

Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde mağdur olan esnaflara yönelik destekler için başlatılan başvurular devam ediyor.

Belediye Meclisimiz tarafından kabul edilen 10 milyon TL'lik sosyal destek paketinin başvurularını almaya devam ettiklerini belirten yetkililerimiz, son başvuru tarihinin 2 Temmuz Cuma günü olduğunu dile getirdi.

Yetkililerimiz konu ile ilgili yaptıkları açıklamada şunları ifade etti: "Adıyaman Belediyesi olarak pandemi sürecinde genelge ile işyeri kapanan esnaflar başta olmak üzere mağdur olan binlerce hemşerilerimize ayni ve nakdi destekte bulunduk. Bu desteklerin son halkası olan ve geçtiğimiz aylarda belediye meclisimiz tarafından kabul edilen 10 milyon TL tutarındaki yeni yardım paketinden yararlanmak isteyen esnaflarımız için de başvurularımız sürüyor. Oda kaydı bulunan esnaflarımız başvurularını kayıtlı olduklara yaparken, esnaf odası kaydı bulunmayan iş yeri sahipleri ise başvurularını istenilen belgeler ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ait Yenimahalle de bulunan Abdulhamit Han Kültür Evi ve Gençlik Merkezi'mize yapabiliyorlar. 25 Haziran 2021 Cuma günü başlayan başvurular, 2 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular sonunda yardımlar belirlenen meslek gruplarına göre hak sahiplerine dağıtılacak. Başvurular sırasında esnaflarımızın yanlarında İnternet Vergi Dairesinden yada Vergi Dairesinden alınacak olan 31/05/2021 tarihi sonrası dilekçe ile birlikte 'Mükellefiyet Yazısı', işletme sahibine ait kimlik fotokopisi ve Meslek Kodu (NACE Kodu)'nu bulundurmalarını rica ediyoruz. Ayrıca, Adıyaman Belediyesi tarafından belirlenen meslek kodu dışındaki meslek sahiplerinin başvuruları ise kabul edilmeyecektir. "

Kaynak: Habermetre

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