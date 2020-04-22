Esnafa bayrak dağıtıldı Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Belediye Başkanı Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayacak hemşehrilerimize Türk Bayrağı dağıtımını yaptı. Başkan Bulut, " Ulusal egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan Perşembe Akşamı saat 21.00'de tüm hemşehrilerimizi evlerinde İstiklal Marşımızı coşkuyla ve gururla okumaya davet ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA