Esnafa 3 yılda 100 milyon liraya yakın iş hacmi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yönelik çalışmalarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yönelik çalışmalarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.
Kaynak: Dunya.com
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Son Dakika Haberleri