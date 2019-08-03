Esnafa 1 milyar 100 milyon lira kredi

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği üyelerinin aylık olağan toplantısı Salihli'de gerçekleştirildi.

Bölge Birliğine bağlı 22 tane esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifinin yer aldığını vurgu yapan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Recep Çınar, esnaf ve sanatkarın finansman ihtiyaçlarını karşılama adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bölgeye bağlı tüm kooperatiflerde toplam 1 milyar 100 milyon lira finansman dağıttıklarını belirten Çınar, "Bu kredilerle adeta esna ve sanatkarımıza can suyu verdik. Bu bağlamda Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi de Salihli esnafına 120 milyon lira finansman sağladı. 200 bin liraya kadar limit kredisi veren esnaf kefalet kooperatiflerimiz, esnaf ve sanatkarımızın finansman ihtiyacında önemli bir yer tutuyor" dedi.

Esnaf ve sanatkarlara bereketli kazançlar dileyen Çınar, ev sahipliğinden dolayı Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık'a teşekkür etti.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Recep Çınar başkanlığında gerçekleştirilen ve Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Aktaş, Soma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Ayan, Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Genli, Ahmetli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ruhi Çoban, Gölmarmara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeki Mercan ve Gördes Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA