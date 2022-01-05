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Esnaf ziyaretleri devam ediyor

Esnaf ziyaretleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

İlçedeki esnafları ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yapılan çalışmaları anlatarak, görüş alışverişinde bulunuyor. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe esnaflarından Fikret Temur'un işyerinde ziyaret etti. Misafirperverliğinden dolayı Fikret Temur'e teşekkür eden Başkan Oral, "Esnaflarımızla karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor. Bu çerçevede de esnafımızla bir araya geliyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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