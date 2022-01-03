IĞDIR (İHA) - Esnaf yeni haftaya kar temizleyerek başladı

IĞDIR - Iğdır'da dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar sabah dükkanlarının önünü temizleyerek yeni haftaya başladılar.

Iğdır'da uzun süredir beklenen kar yağışı dün akşam etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar aile ve çocuklar için eğlenceye dönüşürken sürücüler için de kabusa dönüştü. Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 köyde eğitime ara verilirken kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Iğdırlı esnaflar da sabaha kar mesaisi ile başladı. Esnaflar dükkanlarının önünü temizleyerek yeni haftaya başladılar. Iğdır'da balıkçılık yapan Serhat Savaş, "Dün akşam saatlerinde bir kar yağışı oldu. Baya bir kar yağdı. Bizde sabah dükkanımıza geldik, dükkanımızın önünü temizledik." dedi.

Iğdır'da gün içinde etkisini gösteren güneş, şehir merkezindeki karın birçoğunu eritti.