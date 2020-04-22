Esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindekiler, kent merkezinde toplanarak esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünün buruk kutlandığını ifade etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığıyla birlikte organizasyon yaptıklarını belirten Gürkan, "Tüm hemşehrilerimize bayrak dağıtma noktasında bir organizasyon yaptık. Bu organizasyon içerisinde bütün hemşehrilerimize giderek ev ve iş yerlerinde Türk bayrağı dalgalanması için gerçekleştirdik. Mutsuzluğu bu şekilde giderelim dedik. İnşallah ileriki süreçte milletçe coşku ve sevinçle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız." diye konuştu.

Balkonlar Türk bayrağı ve balonlarla süslendi

Hekimhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

Çocuklar balkonlarını Türk bayrağı ve balonlarla süsledi.

Kaynak: AA