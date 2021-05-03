Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
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Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Diyarbakır'da sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan esnaf ve vatandaşlar, belirlenen noktalara kaplarda yemek, su, süt ve et bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Diyarbakır'da sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan esnaf ve vatandaşlar, belirlenen noktalara kaplarda yemek, su, süt ve et bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmada Diyarbakır esnafı sokak hayvanlarını unutmadı. Bakkal işleten Yakup Önalan, vatandaşlara et, süt, mama, ellerinde ne varsa israf etmeden çöpe atmak yerine hayvanlara vermeleri çağrısını yaptı. Önalan, "Zaten pandemi dönemindeyiz, elimizden geldikçe hayvanlara yardım etmemiz gerekiyor. Elimizdeki poşetleri evimizdeki yiyecekleri ya da yemekleri çöpe atmayıp, hayvanlara kaplarda bıraksak en azından bir nebze de olsa insanlık vazifemizi yapmış oluruz. İnsanların da buna duyarlı olması gerekiyor, çevremizdeki hayvanlara yardımseverliğimizi göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hayvanların şekilleri, görünüşleri bellidir. Birbirleriyle kavga edip tartışıyorlar. Biz insanız Allahü Teala bize dil, konuşma vermiş birbirimizle konuşalım anlaşalım diye. Onlarda böyle bir şey yok, onların yapmacık olmadığını anlıyoruz. İnsanların da hayvanlar gibi yapmacık davranmamasını gönülden istiyorum" dedi.

Kemal Dursun adlı vatandaş ise pandemi döneminde lokantalar kapalı olduğu için sokak hayvanlarının aç kaldığını ve herkesin buna duyarlı olması gerektiğini kaydetti. Dursun, "Onlara yem, su, süt hatta imkanları olan evde ekmek, su, et, pilav ya da makarna yapıp hayvanlara vermelidir. Dünya bizim ortak alanımızdır, o yüzden hayvanların haklarını savunmamız gerekiyor. Toplum olarak insanlar için de aynı şeyi düşünüyorum. Fakir, gariban, evsiz kalanları hepimiz eşitiz. Birbirimizden üstünlüğümüz yok. Ben yetkililere, belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Herkesten rica ediyorum, ellerini taşın altına koymalarını istiyorum. İnsanlardan ricam sokakta kalmışlara yardımcı olun. Hayattan istediğim budur, kendim için değil. Hem devlet ve insan olarak elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Kimin elinden ne geliyorsa onu yapması lazım. Pandemi dönemindeyiz. Her yer kapalı, çöpte de fazla bir şey bulunmuyor. Caddelerde esnaf arkadaşlar var, onlar da ellerinden geldiği kadar veriyor. Şu an onlar kapalı olduğu için hiçbir şey bulamıyorlar, yani sokakta aç geziyorlar. Onlar da bizim gibi yavrularını besliyorlar, insanlara çağrım duyarlı olsunlar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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