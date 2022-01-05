"Esnaf ve vatandaşı destekleyecek girişimlerde bulunacağız"

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Adayı Mehmet Akif Öncel, sorunların çözümü için ellerini taşın altına koyacaklarını belirterek, yaşanan ekonomik dalgalanmada esnaf ve vatandaşı destekleyecek girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Yaptığı açıklamada, koltuk sevdalısı olmadıklarını, yönetime gelmeleri durumunda tüzük değişikliğine giderek en fazla iki dönem üst üste başkanlık yapılacak bir sistem getireceklerini vaat eden Öncel, yapmayı düşündükleri bazı uygulamaları, "Üyelerimize özel sağlık sigortası ve işyeri sigortası imkanları sunacağız. Poşet fiyatlarındaki astronomik rakamları yerinden ve toplu alımlar ile en alt seviyeye çekeceğiz. Üyelerimizin faydalanacağı indirimli düğün salonları ile anlaşıp bunun her bölgede yaygınlaşmasını sağlayacağız. Pos cihazları için anlaşmalı bankaları ziyaret ederek oranlarımızın en uygun seviyeye çekilmesini sağlayacağız" şeklinde sıraladı.

"Fabrikalar uygun fiyata toplu alım yaparak esnaf ve vatandaşa fayda saylayabilirlerdi"

Yaşanan ekonomik dalgalanmalar karşısında esnaf ve vatandaşı destekleyecek herhangi bir adım atılmadığını kaydeden Başkan Adayı Öncel, "En önemli konulardan birini gündeme getirmemiz gerekirse; bugün şehrimizde Eskişehir'de üretim yapan 5 adet un fabrikası, 1 adet yağ fabrikası ve Türkiye'nin ve şehrimizin gurur kaynağı şeker fabrikası mevcut. Bir esnaf ve vatandaş olarak vicdanımız sızlıyor. Şu ekonomik dalgalanmada esnafımızı ve vatandaşımızı süspanse edecek bir tane girişim yapılmadı. Belki odamıza fazla zaman ayıracak vakitleri de olmayabilir ama neticede bu saydığımız üç kalem ürünün şehrimizde ayağımızın dibinde olması sebebiyle buralardan acilen uygun fiyata toplu alım yapılarak esnaf ve vatandaşımıza fayda saylayabilirlerdi" diye konuştu.

"Bakkallarımızın beklentilerine hızlı yanıt vereceğiz"

Bahsi geçen bu hizmetleri bir kurulması planlanan bir kooperatif girişimi ile uygulayacaklarını ve çeşitli dağıtım noktaları oluşturacaklarını ifade eden Öncel, "İnşallah bu hizmetleri 9 Ocak'tan sonra Bakkallar ve Bayiler Odası bünyesinde kuracağımız kooperatifte hem servis araçlarımız hem de istihdam edeceğimiz plasiyerler ile birlikte bakkalların siparişlerini alarak adrese teslim edecek bir sistem getireceğiz. Bununla yetinmeyip oda esnafımızın çıkarları doğrultusunda özellikle nüfusu yoğun olan bölgelerde dağıtım noktaları oluşturarak bakkallarımızın beklentilerine hızlı yanıt vereceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

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