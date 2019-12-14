Esnaf ve tüccar için e-fatura uyarısı
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalara elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu uygulamasını hatırlattı.
14.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:57
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalara elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu uygulamasını hatırlattı.
Kaynak: Dunya.com