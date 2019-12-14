Haberler » Ekonomi » Esnaf ve tüccar için e-fatura uyarısı - Ekonomi

Esnaf ve tüccar için e-fatura uyarısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalara elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu uygulamasını hatırlattı.

14.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:57
Esnaf ve tüccar için e-fatura uyarısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalara elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu uygulamasını hatırlattı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler