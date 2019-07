Esnaf ve Sanatkarların sorunları konuşuldu

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen esnaf ve sanatkarların hükümetten talepleri konulu toplantıda esnaf ve sanatkarların yaşamış oldukları sıkıntılar ile beklentileri değerlendirildi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Merkez ve Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarının katılımlarıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) gerçekleştirilen toplantıda esnaf ve sanatkarların yaşamış oldukları sıkıntılar ve hükümetten talepleri değerlendirildi. Açılış konuşmalarını gerçekleştirilen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Birlik yönetimi olarak siyasi partilerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretler kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış oldukları sorunları ve taleplerini dile getirdik. AK Parti Antalya İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş başkanımız ile birlikte yaptığımız istişareler kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın hükümetten beklentilerini dile getirmeleri amacıyla bu toplantıyı tertip ettik. Ak Parti iktidarında bugüne kadar esnaf ve sanatkarlarımızın bir çok sorunları çözüldü. Ancak bundan sonra çıkacak yönetmelik ve kanunlarla birlikte yalnızca kuralların uygulanmasını talep ediyoruz. Bizler sadece herkesin kurallara göre faaliyet göstermesini talep ediyoruz. Esnaf ve sanatkar olarak bizler yalnızca hakkımızın korunmasını istiyoruz. Birlik Başkanı olarak, esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış oldukları sorunları dosya halinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili Bakanlarımıza bizzat ilettim. Bunların çözümü noktasında da sürecin her zaman takipçisiyiz. Bugün burada da Antalya Merkez ve Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğiz" dedi.

"Seçimsiz bir süreç"

Esnaf ve sanatkarlara her zaman ayrı bir önem verdiklerini dile getiren AK Parti Antalya Milletvekili Aydın ise, "Bizler seçimden seçime sizleri ziyaret eden ve sonra bir daha buralara uğramayan kişiler olmak istemiyoruz. Bizler, Odalarımızla, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek siyaset yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki son 5 yılda bir çok seçim süreci yaşadık. İnşallah önümüzde 4 yıl seçimsiz bir süreç yer alıyor ve bu süreci çok iyi değerlendireceğiz. Şuanda önümüzü çok daha iyi görüyoruz ve ekonomik olarak daha iyi günlerin bizleri beklediğini düşünüyoruz. Tabi bunun esnafımıza yansıması da oldukça olumlu yönde olacak. Özellikle son yıllarda yaşadığımız olumsuzlukları geride bırakarak daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" diye belirtti" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş da, "Biz bugüne kadar hem Antalya'da hem Türkiye'de hep esnafımızın yanında yer aldık. Biz Antalya'da güçlü bir ekibiz, Bakanlarımızla, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yararına olacak işlere imza atmaya özen gösterdik. Tabi ki biz esnafımızın tüm problemlerini çözdük demiyoruz, evet büyük bir bölümünü beraber çözdük ve elimizden geldiğince esnafımıza yardımcı olmaya çalıştık. Birlik Başkanımız da, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili Bakanlarımıza, Milletvekillerimize esnaf ve sanatkarların yaşadıkları sorunları aktarıyor ve dosyalar halinde sunuyor. Burada Cumhurbaşkanımız da esnafımızın önemini biliyor ve her fırsatta bunu dile getiriyor. Dolayısıyla bizler de, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda bu makamları insana hizmet etme aracı olarak görüyoruz, sizlere hizmet edemiyorsak zaten bu makamları işgal etmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Ben toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, birlik içerisinde her türlü problemi çözebileceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Esnafın vergi yükünün azaltılması teklifi

Toplantının soru-cevap bölümünde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarına söz verilerek esnaf ve sanatkarların yaşamış oldukları sorunlar ve hükümetten talepleri dile getirildi. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar esnafın sorun ve taleplerinin aktarıldığı soru-cevap bölümünde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanları turizm bölgelerinde özellikle otellerde faaliyet gösteren araç kiralama firmalarının taşımacı esnafı gibi hareket ederek haksız rekabet oluşturduklarını, C plaka sahibi olmayanların servisçilik yaparak esnafı mağdur ettiklerini, Bağ-Kur ve SSK primlerinin düşürülmesi gerektiği, esnafların düzensiz bir şekilde işyeri açmalarının önlenmesi, esnafın ödemiş olduğu stopajın kaldırılması, kayıt dışı işletmelerin önlenmesi, C plakalı araçların kullanım yaşlarının yükseltilmesi gerekliliği, turizm bölgelerindeki büfe, bakkal ve marketlerde alkol satış saatlerinin yeniden düzenlenerek 22: 00 ile 06: 00 saatleri arasındaki satış yasağının 2 saat uzatılarak 24: 00'a yükseltilmesi ve uygulanan cezaların esnaf ve sanatkarların ödeyemeyeceği derecede çok yüksek olması ve ağır bir külfet oluşturması sebebiyle yeniden düzenlenmesi, esnafın vergi yükünün azaltılması, zincir marketler ve AVM'lere yönelik düzenlemelerin yapılması ve denetimlerin arttırılmasına yönelik taleplerini aktardılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA