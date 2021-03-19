Esnaf ve sanatkarlara yeni kredi kolaylığı
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Esnaf ve sanatkarlara yeni kredi kolaylığı

19.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:14
Esnaf ve sanatkarlara yeni kredi kolaylığı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde, 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının başlatıldığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde, 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının başlatıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan; ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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