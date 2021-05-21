Esnaf ve sanatkarlara verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de
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Esnaf ve sanatkarlara verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de

Esnaf ve sanatkarlara verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan ve esnaf ile sanatkarlara korona virüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteğini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan ve esnaf ile sanatkarlara korona virüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteğini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, korona virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğinin usul ve esasları yayımlandı. Karara göre, hibe desteği tek seferde ödenmek üzere ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin TL ve 2 bin TL olacak. Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirler esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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