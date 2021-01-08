Esnaf ve sanatkarlara destek başvurusunda tarih uzatıldı
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Esnaf ve sanatkarlara destek başvurusunda tarih uzatıldı

08.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:44
Esnaf ve sanatkarlara destek başvurusunda tarih uzatıldı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak pazartesi saat 23.59'a kadar uzattıklarını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak pazartesi saat 23.59'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzattık. Hayırlı olsun" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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