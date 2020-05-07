Esnaf ve Sanatkarlar Odasından korona mağduru 3 bin esnafa yardım paketi
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Esnaf ve Sanatkarlar Odasından korona mağduru 3 bin esnafa yardım paketi

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından korona mağduru 3 bin esnafa yardım paketi
07.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:12

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini geçici süreliğine kapatan 3 bin esnafa kuru gıda desteğinde bulunuyor.

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini geçici süreliğine kapatan 3 bin esnafa kuru gıda desteğinde bulunuyor.

Muş'ta korona virüs nedeniyle işyerlerine geçici süreyle çalıştırma kısıtlaması getirilen esnafa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yardım yapılıyor. İçerisinde kuru gıda ürünlerinin yer aldığı paketler, odaya kayıtlı esnafın evlerine kadar teslim ediliyor.

Yapılan yardımla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtükoğlu, korona virüs salgını dolayısıyla maddi anlamda zor durumda olan, iş yerleri kapalı oda üyelerine destek olduklarını söyledi.

Oda olarak her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtıklarını ancak tüm dünyada yaşanan korona virüs nedeniyle Muş'ta 3 bin esnaf yaklaşık 1,5 aydan beri iş yerini kapatmak zorunda kıldığı için bu yıl esnaflara gıda yardımı yaptıklarını belirten Başkan Demirtürkoğlu, "Korona virüs nedeniyle bir pandemi yaşandı. Bundan dolayı kapatılan çok sayıda iş yerlerimiz var. Tabi bunların 1,5 aydır dükkanları kitli ve mağdur olan esnaflarımızdır. Bunların çocukları var mutlaka tencerelerinin kaynaması lazım. Bunları düşünerek hem ramazan vesilesiyle hem de Kovid-19 nedeniyle yaptığımız gıda paketleri araçlarla odamıza kayıtlı 3 bin esnafımıza görevlilerimiz tarafından dağıtılmaya devam ediyor. Bu kendi bütçemizin kaynaklarıyla yapılan yardımlardır. Üyelerimizden almış olduğumuz aylıklardan tasarruf ederek bu yardımları gerçekleştiriyoruz. Farklı yerlerden kaynak almadan tamamen odamızın gelirinden aldığımız ürünlerdir" dedi.

Sanayi sitesinde berberlik yapan ve yaklaşık 2 aya yakın bir zamandır iş yerinin kapalı olduğunu ifade eden Bayram Koçmen ise "Bu korona virüsten dolayı yaklaşık 2 aydır iş yerimi kapalı. Sağ olsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu yardımda bulundu. Yardım kolisi evimize kadar geldi. Teşekkür ederim" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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