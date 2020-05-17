Esnaf ve Sanatkarlar Odasından "Bayram alışverişini ilçende yap" çağrısı Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul, vatandaşlara "Bayram alışverişlerinizi ilçe esnaflarından yapın" çağrısında bulundu.

Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul, vatandaşlara "Bayram alışverişlerinizi ilçe esnaflarından yapın" çağrısında bulundu.

Karsavul, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere tüm ilçe halkını uymaya davet etti.

"Evde kal, sağlıklı kal Suluova" diye uyarılarda bulunan Karsavul, ayrıca yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da ilçe halkını duyarlılığa davet ederek şunları kaydetti:

"Bu bayramda alışverişini ilçende yap, esnafına sahip çık, mutluluğuna mutluluk kat. Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yaparken tercihiniz ilçemizdeki yerli esnafımız olmalı. Yeni tip koronavirüs dolayısıyla ekonomik anlamda büyük bir durgunluğun yaşandığı Suluova'da en azından yapılacak bayram alışverişi esnafımıza can suyu olacaktır."

Güvenli alışveriş konusunda da odaya kayıtlı esnaflardan yapılacak alışverişin önemine değinen Karsavul, "Oda olarak, odamıza kayıtlı esnaflarımız sürekli denetlenmektedir. Buralardan yapacağınız alışverişi güven içinde gönül rahatlığı içinde yapabilirsiniz. Tüm üye esnaflarımızın iş yerlerinde gerekli sterilizasyon ve dezenfekte işlemleri yapılmış olup eldiven, maske ve sosyal mesafe kurallarına da riayet edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA