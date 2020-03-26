Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alan'dan ekonomik tedbirler açıklaması Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esnaf sanatkarların yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi için alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esnaf sanatkarların yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi için alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Alan, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf sanatkarların yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi için önlemlerin alınmaya devam edildiğini belirtti.

Alınan önlemlere değinen Alan, şunları kaydetti:

"Koranavirüs salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın kooperatifler kefaletiyle kullanmış oldukları kredilerin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına isabet eden taksitlerinin 3 ay süreyle faizsiz ertelenecek ve bu doğrultuda kalan tüm taksitleri de 3 ay süreyle ötelenecektir. Bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarlarımıza kullandıracağı duyurulan 25 bin lira limitli, 36 aya kadar vadeli kredi, alınan yeni bir kararla, kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılabilecektir. Bu kredi, kooperatif kredi şahıs limiti dahilinde kullandırılabilecektir. İçinde bulunduğumuz durumun ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, ticaret yapan kesimin ve aynı zamanda esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi ve korunması için devletimizce birçok alanda tedbirler alınmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA