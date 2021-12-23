Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Saraç: "Kavga olan yerde saadet olmaz"

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3. Bölge Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Necip Saraç, ekonomilerde paranın dalgalı yerleri sevmediğini ifade ederek birlik çağrısında bulundu ve "Kavga olan yerde saadet olmaz" dedi.

3. Bölge Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı 13 kooperatif başkanının katılımı ile Nazilli'de gerçekleştirildi. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Öztunç ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, 3. Bölge Birlik Başkanı Necip Saraç başkanlığında yapıldı. Necip Saraç, Dursun Öztunç'un birleştirici tutumu nedeniyle Nazilli Kooperatifi'nin geliştiğini belirterek, "Başkan ve ekibinin başarılı, inanılır ve güvenilir oluşu, Nazilli'yi birleştirici ve birleştirici halleri, bu yıl Dursun Öztunç başkanımı 20 yıl sonra Aydın Bölgesi'nde Nazilli'yi temsil etmeye hak kazandı. Dursun Öztunç, bu seçkin insanların içinde bulunması, Nazilli adına kooperatifin gidişatını güzelleştiren iyileştiren 110 milyon TL'ye kavuşturan ve ortak sayısını bin 500'e ulaştıran ve verdiği parayı da geri alan ve yalnızca yüzde 9 ile geri takibe düşerek büyük başarı sağlayan bir başkan. Ülkemiz zor günlerden geçiyor ama iyiye gideceğiz. Devletimiz ve hükümetimiz ayakta. Hükümetimizin destekleri bizi de mutlu ediyor. Esnaf teşkilatı iri ve diridir. Yeter ki Dursun Öztunç başkanım dik durduğu sürece Nazilli'de herhangi bir şekilde yanlış bir şey olacağını düşünmüyorum. Kavga olan yerde saadet olmaz. Para sakin yeri sever. İnşallah işler iyi gider ve 110 milyon değil daha çok para verirler. Yeter ki burada su dalgalı olmasın. Para ılıman yerde kalır. Deniz çok dalgalı olursa para durmaz" dedi.

"Muğla gibi Nazilli de hiç finansmansız kalmadı"

Aydın ve Muğla illerinde esnafa son dönemde toplamda 3 milyar TL verdiklerini ifade eden Başkan Necip Saraç, "Nazilli de hiç finansmansız kalmadı. Yeter ki esnaflarımız mevzuata uyup, aldığı parayı ödeyebilsin. Artık bundan sonra Dursun Öztunç'un rozeti büyük Türkiye ve bayrak. Kimseyi ayırmadan herkese kredi verecek. Şartlar uygun olduğu sürece buranın kapısı herkese açık. Böyle çalıştığı için buradayız" dedi.

"110 yeni üye"

Kooperatifin bir sıkıntısının olmadığına dikkat çeken Başkan Dursun Öztunç ise esnafın ihtiyacına mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti. Genel Kurul'dan bu yana 110 yeni üye kaydının yapıldığını vurgulayan Başkan Öztunç: "Defterlerimiz açık, alnımız ak. Kimseyi ayırmıyoruz. Her meslek dalından üyemiz var. Kimsenin siyasi görüşü bizi ilgilendirmez. Nazilli'de 14 oda esnafını aynı şartlarda kabul ediyoruz. Şartlar uygunsa kredi veriyoruz. Kurumumuzun nereden nereye geldiğini herkes çok iyi biliyor" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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