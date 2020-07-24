Esnaf ve sanatkarlar Bandırmaspor'un şampiyonluğunu kutladı Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem ve esnaf odaları başkanları, Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan'ı ziyaret ederek Bandırmaspor'un şampiyonluğunu kutladı.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem ve esnaf odaları başkanları, Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan'ı ziyaret ederek Bandırmaspor'un şampiyonluğunu kutladı.

BESOB Başkanı Erdem, beraberindeki esnaf temsilcileri TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'un Kulüp Başkanı Göksel Karlahan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Erdem, ziyarette, Bandırmaspor'un yükselmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, şampiyonlukla emeği geçen herkesi kutladı.

Ziyaretten dolayı çok sevindiğini vurgulayan Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan da ahilik kültürünü benimsemiş bir teşkilata sahip olduklarını anlatarak, "Forma gecemizde yaptığınız destek içinde teşekkür ederiz. Şampiyonluğumuz tüm camiaya hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA