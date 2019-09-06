Esnaf ve sanatkarlar Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi

06.09.2019 14:38

Kırşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf bayramı olarak kutlanan Ahilik Haftasına Türkiye'deki tüm esnaf ve sanatkarları davet etti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında ilgili kurum amirleri ve temsilcilerin katıldığı toplantıda, 32. Ahilik Haftası'nın 16-22 Eylül'de kutlanması için karar alındığını anımsattı.

Ahi Evran Veli'nin başlattığı Ahiliği yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan etkinlikleri Kırşehir'e yakışır bir şekilde gerçekleştirme amacında olduklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Ahilik Haftası etkinliklerinin en iyi şekilde yapılması için hep birlikte çalışıyoruz. İlimiz Ahi esnafı da elinden gelen gayreti gösterecektir. Eylül ayı aynı zamanda Kırşehir için hasat zamanıdır, gelen misafirlerimiz yöresel ve yeni mahsul ürünlere de rahatlıkla ulaşabilecekler. Çiftçimiz, köylümüz, üreticimiz katılımın yoğun olduğu bu büyük organizasyondan umarım ki nasibini alacaktır. 16-22 Eylül tarihleri arasında Türkiye'yi Kırşehir'de buluşturacak, birliğimizi, dirliğimiz ve kardeşliğimizi bir kez daha herkese göstereceğiz."

Ahi Evran Veli'nin türbesinin Kırşehir'de olmasının mutluluğunu ve onuru yaşadıklarını vurgulayan Öztürk, "Kırşehir'de Anadolu'nun en önemli motiflerini, Ahi Evran Veli'nin şed kuşatmasını, Hacı Bektaş Veli'nin semahını, Yunus Emre'nin sevgisini ve Türk milletinin birliğini buluşturacağız. 32. Ahilik Haftası etkinliklerine başta Ahi esnafımız olmak üzere Türkiye'deki tüm esnaf ve sanatkarlarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA