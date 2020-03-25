Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredileri üç ay ertelendi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan 31 Mart ve öncesinde kullandığı krediler üç ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan 31 Mart ve öncesinde kullandığı krediler üç ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda, vadesi 1 Nisan-30 Haziran arasında dolacak olan kredi borçları, üç ay faizsiz olarak ertelenecek. Buna bağlı olarak, kredi ifa tablosu doğrultusunda kalan taksitler de ötelenecek.

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında azalma tespit edilenler erteleme kapsamında çıkarılacak.

Bu çerçevede borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde Halkbank tarafından düşük faizli kredi açılabilecek. Karar 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: DHA