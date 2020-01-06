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Esnaf ve sanatkar sayısı arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının 2019'da bir önceki yıla göre 37 bin 988 arttığını ve 1 milyon 791 bin 201 olduğunu bildirdi.

06.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:42
Esnaf ve sanatkar sayısı arttı

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı , esnaf ve sanatkar sayısının 2019'da bir önceki yıla göre 37 bin 988 arttığını ve 1 milyon 791 bin 201 olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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