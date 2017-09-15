Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğinden Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vurucu ve yönetim kurulu üyeleri Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.



Ziyarette, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vurucu ve yönetim kurulu üyeleri 18-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 22. Ahilik Haftası'nın program ve etkinlikleriyle ilgili Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verdi.



Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vurucu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. - ÇANAKKALE