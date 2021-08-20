Esnaf ve KOBİ'lerin ödeme alma kolaylıkları artıyor

Uçtan uca dijital ödeme imkanlarını çoğaltan Türkiye İş Bankası, esnaf ve KOBİ'lere yönelik bir yeniliği uygulamaya koydu.

Uçtan uca dijital ödeme imkanlarını çoğaltan Türkiye İş Bankası, esnaf ve KOBİ'lere yönelik bir yeniliği uygulamaya koydu.

Maximum İşyerim uygulaması ile mobilden en fazla ödeme metodu kabul eden Türkiye İş Bankası; ödeme çözümlerine yeni eklediği POS'um Cepte ile NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli banka/kredi kartlarından ödeme alınmasını da mümkün hale getiriyor.

Açıklamada görüşleri bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kaygalak, "İş Bankası olarak uzunca bir süredir müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak vizyonuyla hem temassız ödeme yöntemlerinin zenginleştirilmesi hem de işlemlerin uçtan uca dijital platformlarda tamamlanması için çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, fiziki ve e-ticaret işlemlerinde üye işyerlerimize sunduğumuz zengin ödeme alma yöntemlerini Maximum İşyerim uygulaması ile mobilden de müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Maximum İşyerim uygulamasını indiren Bankamız müşterisi esnaf ve KOBİ'ler, Şubeye gitmeksizin Maximum İşyerim üzerinden 7 gün 24 saat başvuruda bulunup NFC özellikli telefonları ile herhangi bir limit olmadan temassız ödeme almaya başlayabiliyorlar. Bunun yanında İş Bankası üye işyeri olan esnaf ve KOBİ'ler tek bir uygulama üzerinden AliPay, WeChat Pay ve UnionPay'den İstanbul Kart, Karekod veya Link ile ödeme almaya kadar çok geniş tahsilat seçeneğine sahipler. Türkiye'nin en geniş kabul ağına sahip mobil uygulamasında, ticari hesabı ve dijital kullanım şifresi olan müşterilerimizin POS'um Cepte'yi 3 ay boyunca ücretsiz kullanmak için tek yapmaları gereken şey, Maximum İşyerim Uygulamasını indirmeleri ve şubeye uğramadan tüm başvurularını uygulamamız üzerinden tamamlamaları" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı