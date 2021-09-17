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İş Bankası'ndan ÇekCepte uygulaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İş Bankası'ndan ÇekCepte uygulaması

İşCep'in ÇekCepte özelliği ile esnaf ve KOBİ'lerin hangi bankadan olursa olsun vadesi gelmemiş çekleri kolayca nakde çevirebileceği duyuruldu.

İşCep'in ÇekCepte özelliği ile esnaf ve KOBİ'lerin hangi bankadan olursa olsun vadesi gelmemiş çekleri kolayca nakde çevirebileceği duyuruldu.

İş Bankası, esnaf ve KOBİ'lerin ticaret hayatını kolaylaştırmak ve onlara hız kazandırmak için dijital finansal çözümlerine bir yenisini daha eklediğini açıkladı. İşCep'in ÇekCepte özelliği ile henüz vadesi gelmemiş çekler nakde çevrilebiliyor. Esnaf ve KOBİ'ler çeklerinin karşılığında kredi kullanmak için saniyeler içerisinde başvuruda bulunabiliyor, bu sayede bir yandan işlerine devam ederken, diğer yandan alacaklarının vadesini beklemeden, ödemelerinin tarihini daha rahat planlayabiliyor.

EN UYGUN ÇÖZÜMLERİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimlerinde önemli olan tüm finansal enstrümanlara yönelik dijitalleşme imkanlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ÇekCepte uygulaması da ödeme sistemleri içinde yoğun olarak kullanılan çekli işlemlere yeni bir soluk getirecek. İşCep üzerinden karekodu okutulan çekin bir tür röntgenini çekiyoruz ve başvuru sonucunu saniyeler içinde müşterimize iletiyoruz. Müşterilerimiz de aldıkları bu hızlı ön onaydan sonra çekle birlikte şubeye 2 iş günü içinde başvurarak son derece süratli bir şekilde başvurularını sonuçlandırabiliyorlar. İş Bankası olarak müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz."


İş Bankası'ndan ÇekCepte uygulaması

İş Bankası'ndan ÇekCepte uygulaması

İş Bankası'ndan ÇekCepte uygulaması

İş Bankası'ndan ÇekCepte uygulaması

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