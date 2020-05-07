Esnaf ve jandarma işbirliğinde "Trafik Haftası" etkinliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esnaf ve jandarma işbirliğinde "Trafik Haftası" etkinliği

Esnaf ve jandarma işbirliğinde 'Trafik Haftası' etkinliği
07.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:23

Esnaf ve jandarma işbirliğinde "Trafik Haftası" etkinliği -Cadde ve sokaklardaki iş yerlerinin elektronik bilboardları "Trafik Haftası" mesajları ile süslendi Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Ekipleri, 2020 yılı "Trafik Haftası"nı Korona virüs...

Esnaf ve jandarma işbirliğinde "Trafik Haftası" etkinliği

-Cadde ve sokaklardaki iş yerlerinin elektronik bilboardları "Trafik Haftası" mesajları ile süslendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Ekipleri, 2020 yılı "Trafik Haftası"nı Korona virüs (Codvid-19) tedbirleri kapsamında farklı uygulamalar yaptı. İlçede bulunan esnaflar ile birlikte yapılan proje kapsamında elektronik biloardlar ile "Trafik Haftası" mesajları verildi.

İlçe Jandarma Trafik ekipleri ilçedeki esnafları gezerek, "Trafik Haftası" kutlamaları konusunda destek istedi. Esnaflardan gelen tam destek ile ilçede yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklardaki işyerlerinin elektronik bilboardları "Trafik Haftası" halkında mesajlar ile süslendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan dev ekrandan ve belediye bilboardları ve Afyonkarahisar - Antalya karayolu üzerinde bulunan bilboordlarda "Trafik Haftası" görselleri ile süslendi. Şehrin dört bir yanında bilboardlarda "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda", "Jandarma trafik timi el ele", "Ya aracınızı ya telefonunuzu kullanın" gibi sosyal mesajlar verildi.

"Trafik Haftası" kutlamalarına vatandaşlardan destek isteyen Sandıklı Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, "2020 yılı trafik haftasını Kovid-19 tedbirleri kapsamında stant açarak vatandaşlarımızla kutlayamadık. Bundan dolayı esnaflarımızı dolaşarak, trafik haftasında farkındalık oluşturmak ve halkımızı bilinçlendirmek için iş yerlerinizin bilboardlarına yazı yazılmasını istiyoruz. Esnaflarımızın da bu konuda desteğini bekliyoruz" dedi.

Ziyaret edilen esnafları trafik konusunda da bilgilendiren Baz, "Trafik kazaları nedeniyle ülkemizde çok sayıda insanımız hayatını kaybediyor. Bunun yanında birçok vatandaşımızda yaralanıyor. Ancak bu şekilde bir farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz ve trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

Trafik haftası kutlamalarına tam destek verdiklerini ve bilboardlarını trafik haftası etkinliklerine uygun mesajlar verdiklerini belirttiler.

Esnaf ve jandarma işbirliğinde 'Trafik Haftası' etkinliği

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haber
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haber
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Vanlı fırıncı 'Kovid-19' şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi Haber
Vanlı fırıncı "Kovid-19" şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Ersin Korkut Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Futbol
Şu an buradasınız: Esnaf ve jandarma işbirliğinde "Trafik Haftası" etkinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 20:30:41. #1.15#
title