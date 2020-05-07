Esnaf ve jandarma işbirliğinde "Trafik Haftası" etkinliği
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Esnaf ve jandarma işbirliğinde "Trafik Haftası" etkinliği

Esnaf ve jandarma işbirliğinde
07.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:32

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Ekipleri, 2020 yılı "Trafik Haftası"nı Koronavirüs (Codvid-19) tedbirleri kapsamında farklı uygulamalar yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Ekipleri, 2020 yılı "Trafik Haftası"nı Koronavirüs (Codvid-19) tedbirleri kapsamında farklı uygulamalar yaptı. İlçede bulunan esnaflar ile birlikte yapılan proje kapsamında elektronik biloartlar ile "Trafik Haftası" mesajları verildi.

İlçe Jandarma Trafik ekipleri ilçedeki esnafları gezerek, "Trafik Haftası" kutlamaları konusunda destek istedi. Esnaflardan gelen tam destek ile ilçede yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklardaki işyerlerinin elektronik bilboartları "Trafik Haftası" halkında mesajlar ile süslendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan dev ekrandan ve belediye bilboartları ve Afyonkarahisar - Antalya karayolu üzerinde bulunan bilboortlarda "Trafik Haftası" görselleri ile süslendi. Şehrin dört bir yanında bilboartlarda "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda", "Jandarma trafik timi el ele", "Ya aracınızı ya telefonunuzu kullanın" gibi sosyal mesajlar verildi.

"Trafik Haftası" kutlamalarına vatandaşlardan destek isteyen Sandıklı Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, "2020 yılı trafik haftasını Kovid-19 tedbirleri kapsamında stant açarak vatandaşlarımızla kutlayamadık. Bundan dolayı esnaflarımızı dolaşarak, trafik haftasında farkındalık olşturmak ve halkımızı bilinçlendirmek için işyerlerinizin bilboartlarına yazı yazılmasını istiyoruz. Esnaflarımızın da bu konuda desteğini bekliyoruz" dedi.

Ziyaret edilen esnafları trafik konusunda da bilgilendiren Baz, "Trafik kazaları nedeniyle ülkemizde çok sayıda insanımız hayatını kaybediyor. Bunun yanında birçok vatandaşımızda yaralanıyor. Ancak bu şekilde bir farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz ve trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

Trafik haftası kutlamalarına tam destek verdiklerini ve bilboartlarını trafik haftası etkinliklerine uygun mesajlar verdiklerini belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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