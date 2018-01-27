Esnaf ve İşçi Sendikaları Temsilcileri, Kilis'te

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Sen, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) başkan ve temsilcilerilerinden oluşan heyet, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, heyet adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sivil toplumunu ve iş dünyasının önde gelen kuruluşları olarak Kilis Valiliğini ziyaret ettiklerini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürüttüğünü anımsatan Hisarcıklıoğlu. "Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız. Bu kapsamda, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret ettik. Kendisi zor bir zamanda, çok önemli bir görevi başarı ile yürütüyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Suriye'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana büyük sorumluluk üstlendiğini, bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ederken diğer yandan da Suriye'nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürüttüğünü vurguladı.

Türkiye'nin savaşın ortasında kalmış 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

"Bu süreçte, Suriye'ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu. Kilis'in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz. Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz."

"Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücuduz"

Hisarcıklıoğlu, bölgede yaşayanların Türk halkının komşusu ve kardeşi olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytindalı Harekatı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar. Diğer taraftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay'da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis'teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir ahi. Kırıkhan'daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi. Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücuduz. Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız."

Valilik ziyaretinin ardından teröristlerin saldırısıyla zarar gören camiyi ziyaret edeceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, hainlerin bir camiye saldırmış olmasının her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının en açık göstergesi olduğunu bildirdi.

-"Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Hisarcıklıoğlu, Kilis ve Kırıkhan'da şehit olan vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulunacaklarını, daha sonra Reyhanlı'yı ve Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesini ziyaret edeceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Herkes şunu artık görmelidir, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurt dışındaki muhataplarımıza da bu harekatın haklılığını anlatıyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu vesile ile şehit askerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'ta rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Vali Tekinarslan da iş dünyasının önde gelen isimlerini kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan ziyaretin kentteki var olan güce güç katacağını anlatan Tekinarslan, Kilis'in Suriye'deki iç savaşın çıktığı günden bu yana tüm zorlukları büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla aştığını vurguladı.

Kente son dönemlerde atılan roketlerle biri Kilisli diğeri Halepli olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Tekinarslan, "Bu tablo tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi. Zaman zaman soruyorlar, 'Roketlerle ilgili önlem ne?' diye. Bu önlemin adı Zeytin Dalı Harekatı. İnşallah Allah'ın izniyle eli kulağındadır, bu hain şebekeleri kurutacağız." diye konuştu.

Heyet, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı da ziyaret etti.